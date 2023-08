V nekaterih delih Hrvaške letos štirikrat več komarjev kot lani RTV Slovenija Notranjost Hrvaške se letos spopada s štirikrat večjim številom komarjev kot lani. Največ jih je na območju Osijeka in Zagreba, kjer so na povečano število vplivali visok vodostaj Drave ter nepokošena trava in odpadki.

