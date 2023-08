Člani preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju Ljubljanskega polja, so se sestali na drugi seji. Med drugim so sprejeli sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, s katerimi bodo od deležnikov zahtevali dokumentacijo za potrebe izvedbe odrejene preiskave.