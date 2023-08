Napetosti med prebežniki in prebivalci ciprske vasi prerasle v nasilne spopade N1 Med prosilci za azil in prebivalci vasi Hloraka na obrobju letoviškega mesta Pafos na zahodni obali Cipra so po dlje časa napetih odnosih izbruhnili nasilni spopadi.

