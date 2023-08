Filmski festival v Benetkah: Letos manj zvezdnikov in več škandala SiOL.net Na beneškem otoku Lido se začenja jubilejna, 80. izdaja mednarodnega filmskega festivala, na kateri zaradi stavke hollywoodskih scenaristov in igralcev ne bo toliko zvezdniških obrazov, bosta pa pozornost brez dvoma vzbujala filma kontroverznih režiserjev Romana Polanskega in Woodyja Allena.

Sorodno