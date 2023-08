Civilna iniciativa: Salonit Anhovo naj ustavi proizvodnjo lesnih izdelkov in upošteva zakonodajo RTV Slovenija Društvo EKO Anhovo in Civilna iniciativa Danes ter tamkajšnji prebivalci zahtevajo, da hčerinsko podjetje Salonita Anhovo Inde preneha uporabljati stavbo ob robu naselja za lesno proizvodnjo in upošteva zakonodajo.

