'V gasilskem domu imamo le kakšno črpalko, lopate in samokolnice' 24ur.com Tako smo podhranjeni z opremo, da na tak način ne moremo več delovati, so prostovoljni gasilci s Prevalj, nejevoljni in slabe volje, poslali javni apel. Opozarjajo, da še vedno nimajo vrnjene opreme z zadnjih intervencij, veliko stvari je tudi uničenih. "Intervencije se dogajajo iz dneva v dan, v gasilskem domu pa imamo samo kakšno črpalko in lopate ter samokolnice," pravijo. Kdo bo zagotovil to ...

