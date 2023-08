'V Ljubljano bodo prišli zvezdniki, ki drugače nikoli ne bi prišli' 24ur.com Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandzukić, Mikael Silvestre in Fabio Capello so zgolj nekateri od številnih zvezdnikov, ki so predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu že potrdili udeležbo na dobrodelni tekmi v pomoč žrtvam nedavnih poplav ...

Sorodno