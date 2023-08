Arheologi so na ogromnem arheološkem najdišču Marais de Saint-Gond na severovzhodu Francije odkrili sledove stalne naselbine. Novo odkritje so označili za pomemben mejnik v razumevanju tedanje družbene in gospodarske organizacije. Na območju, kjer je samo v zadnji akciji sodelovalo 50 ljudi, naj bi bili vzpostavljeni temelji današnje družbe.