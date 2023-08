Vojska v Gabonu sporočila, da je prevzela oblast po oznanitvi zmage predsednika Bonga RTV Slovenija Skupina gabonskih vojaških častnikov se je v redo zjutraj pojavila na televiziji in sporočila, da so prevzeli oblast, in sicer le nekaj minut po tem, ko je volilna komisija oznanila še tretjo volilno zmago predsednika Alija Bonga.

Sorodno



Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Tanja Fajon

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Anže Logar