Nova priložnost za sprinterje, morda tudi ubežnike Sportal V peti etapi letošnje dirke po Španiji bodo morali kolesarji premagati 166,5 kilometra dolgo traso od Morelle do Burriane, na poti pa jih čaka le en kategoriziran vzpon. Ta bo druge kategorije, za klasične sprinterje precej zahteven, a bodo imeli po njem še 54 kilometrov do cilja. Dan je idealen za uspešen pobeg, a so ti na grand tourih v zadnjem času sila redki.

