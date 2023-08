Piše: G. B. V novi številki Demokracije pišemo o tem, ali se bo Golobova vlada zmogla soočiti z obnovo Slovenije po poplavah, saj so javne finance dejansko že izčrpane, nevladnim organizacijam z Metelkove pa Golobova koalicija še naprej »plačuje dolgove«, medtem ko napoveduje nove davke in uvaja tudi novo grožnjo svobodi govora. Pišemo o ugrabljeni RTV Slovenija, kjer so dokončno odstavili Uroša U ...