Piše: C. R. Civilna iniciativa Ločica-Breg pri Polzeli, ki je nastala po avgustovski vodni ujmi, zahteva takojšnjo ureditev nabrežine in struge Savinje v kritičnem predelu Brega pri Polzeli in Ločice ob Savinji, so sporočili iz iniciative. Polzelski župan Jože Kužnik je za STA danes dejal, da so njihove zahteve legitimne, a ni prepričan, da je pot pravilna. Povedal je tudi, da sta občina in občin ...