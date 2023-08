Tina Gaber se veseli izziva: To je oddaja, ki sem jo spremljala že kot mala punčka SiOL.net Na Planetu si boste lahko ogledali dve dobrodelni oddaji Milijonarja z znanimi Slovenci, ki bodo osvojene dobitke namenili za obnovo nedavno poplavljenih območij. Že to nedeljo bodo na vroči stol Milijonarja, ki si ga boste lahko ogledali v sklopu večera dobrodelnosti na Planetu, sedli Tina Gaber, Saša Lendero in Marko Miladinović, naslednji petek, 8. septembra, pa bosta svoje znanje za dober namen preizkusila še igralec Borut Veselko in antropolog Dan Podjed.

Sorodno