Ptujski policisti so se danes, okrog 2. ure, odzvali na klic prijavitelja, ki je zaprosil za pomoč, saj mu je grozil sorodnik, ki je nato pričel tudi razgrajati in kričati. Na kraju so policisti ugotovili, da je kršitelj pod vplivom alkohola kršil javi red ter ni upošteval zakonitih ukazov policistov, da se umiri in je hotel s kršenjem javnega reda nadaljevati, zato so bili policisti primorani zo ...