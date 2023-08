V 53. letu je umrl ugledni znanstvenik s Kemijskega inštituta Gregor Mali 24ur.com V 53. letu starosti je umrl ugledni raziskovalec s Kemijskega inštituta v Ljubljani Gregor Mali. Deloval je na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo in bil eden najbolj prepoznavnih znanstvenikov na področju NMR raziskav poroznih materialov na svetu. Za svoje raziskovalno delo je leta 2017 prejel Preglovo nagrado in Zoisovo priznanje.

