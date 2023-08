Organizatorji izbora Inženirka leta vabijo k prijavam na letošnji razpis. Svojo kandidatko lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja predlagajo do 1. oktobra. Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem nevidnosti inženirk v družbi in gradijo skupnost slovenskih inženirk.