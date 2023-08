Iskali so zamenjavo in jo tudi dobili! Šeško in Kampl imata novega soigralca, pridružil se jima je ... Ekipa Slovenska nogometaša v vrstah nemškega Leipziga Kevin Kampl in Benjamin Šeško sta dobila novega soigralca. Klub je na svojih spletnih straneh potrdil, da se je ekipi pridružil branilec Christopher Lenz, ki je doslej igral za Eintracht Frankfurt.



