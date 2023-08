Počila stoletna cev in poplavila podzemno železnico na Times Squaru (VIDEO) N1 V torek je v ameriškem New Yorku dramatično poplavilo najbolj znano postajo podzemne železnice na znamenitem Times Squaru. Po stoletju od vgradnje je namreč v bližini ena najbolj obremenjenih postaj počila stara vodovodna cev. Zaradi močnega pritiska je voda drla po stopnicah v nižja nadstropja postaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Matjaž Kek

Matic Tasič

Primož Roglič