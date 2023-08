Indijski rover na Luni potrdil prisotnost žvepla in več drugih elementov 24ur.com Po uspešnem poletu in pristanku na Zemljinem edinem naravnem satelitu indijski rover pridno zbira informacije z luninega površja. Na njenem južnem polu je zdaj potrdil prisotnost žvepla in nekaterih drugih elementov, so sporočili iz indijske vesoljske agencije Isro. Gre za prve meritve sestave materiala Luninega površja v bližini južnega pola, ki so jih opravili na kraju samem, so dodali....

