Policisti policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah od zadnjega poročanja obravnavali 249 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Vse so obravnavali na območju Posavja. Koprska policijska uprava pa poroča o 45 prijetih ilegalcih. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju, so popoldne ...