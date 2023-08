"Povezovanje s Južnokorejsko trgovinsko in industrijsko zbornico odpira neskončne možnosti " RTV Slovenija Slovenska in južnokorejska delegacija sta v Ljubljani podpisali sporazum o sodelovanju med državama, ki naj bi še okrepil vezi ter blagovno menjavo. Slednja se skozi leta povečuje in zdaj znaša pol milijarde evrov.

