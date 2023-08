Umrl je Večerov novinar, urednik in mentor mladim novinarjem Vojislav Bercko Dnevnik V 58. letu starosti je umrl Večerov novinar, komentator in urednik zunanjepolitične redakcije Vojislav Bercko. Bil je tudi mentor mnogim mladim novinarjem. »Bil je novinar in urednik, ki spoštuje visoke standarde in integriteto novinarskega dela,...

Sorodno

Omenjeni Večer Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Robert Golob

Primož Roglič

Matic Tasič