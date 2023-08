Letošnji Mos v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in kadrov SiOL.net Letošnji, 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki bo na celjskem sejmišču potekal od 13. do 17. septembra, bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomanjkanja kadra. Sodelovalo bo 650 razstavljavcev iz 25 držav, predstavili pa bodo okoli tisoč blagovnih znamk.

