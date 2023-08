Slovenija in Črna gora skupaj kupujeta brezpilotne letalnike podjetja iz Ajdovščine Reporter Državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Damir Črnčec in njegov črnogorski kolega Krsto Perović sta danes podpisala dogovor med ministrstvoma za obrambo obeh držav o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka

Sorodno











Omenjeni Črna gora Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Marjan Šarec

Primož Roglič

Matic Tasič