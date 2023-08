Slabe novice iz zgornje Mežiške doline SiOL.net Po obsežnih poplavah je analiza 11 vzorcev naplavin, ki so jih med Dravogradom in Črno na Koroškem odvzeli 12. avgusta, pokazala, da so v tleh v zgornji Mežiški dolini presežne vrednosti svinca, cinka in kadmija, je dejala Janja Turšič z Agencije za okolje, poroča mmc rtvslo. Analize so sicer opravili tudi v drugič porečjih, ki so bila poplavljena, a rezultati še niso znani.

