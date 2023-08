Razkrinkali največjo tajno propagandno operacijo na svetu SiOL.net Meta, ameriški spletni velikan, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, je blokirala dve največji znani operaciji prikritega vplivanja na spletnih platformah, ki izvirata iz Kitajske in Rusije, so sporočili iz podjetja.

