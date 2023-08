Nova regulacija: Golob je želel določati cene obnove in gradnje stanovanj po poplavi. Jih bo in kaj to pomeni? Finance Vladne stranke prek amandmaja mečejo iz interventnega zakona regulacijo cen obnove stanovanj po poplavah, a to še ne pomeni nujno, da regulacije ne bo; naredili smo anketo med gradbenimi strokovnjaki o pasteh regulacije in kako je trg že odreagiral na poplave

