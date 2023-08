Blokirane evropske prometne poti: skozi predor Frejus še vedno prepoved tovornega prometa, z začetkom septembra pa večmesečno zaprtje predora Mont Blac Demokracija Piše: STA, C. R. Predsednik italijanske dežele Dolina Aosta Renzo Testolin je danes potrdil načrtovano zaprtje predora Mont Blanc, ki povezuje Italijo in Francijo. Upravljalci bodo predor zaradi vzdrževalnih del zaprli 4. septembra, in sicer za 15 tednov. Mnoge ob tem skrbijo posledice za gospodarstvo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nekaj časa se je sicer špekuliralo, da vzdrževaln

Sorodno

Omenjeni Avstrija

Francija

Italija

Mont Blanc

TE-TOL Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Marjan Šarec

Primož Roglič

Matic Tasič