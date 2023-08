Trenutno pomanjkanje opreme lahko reši le pomoč med gasilskimi društvi 24ur.com Tako smo podhranjeni z opremo, da na tak način ne moremo več delovati, so prostovoljni gasilci s Prevalj poslali javni apel. Opozarjajo, da še vedno nimajo vrnjene opreme z zadnjih intervencij, veliko stvari je tudi uničenih. Sprašujejo, kdo bo zagotovil to opremo. Na Upravi RS za zaščito in reševanje zagotavljajo, da bodo dobila vsa društva povrnjene vse stroške, ki bodo prijavljeni v aplikacijo...

