Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol in nemška policija sta v torek javnost prosili za pomoč pri identifikaciji trupla dečka, ki so ga lani našli v Donavi na Bavarskem, in ugotavljanju sumljivih okoliščin njegove smrti. Njegovo truplo je bilo namreč zavito v folijo in obteženo s kamnom. V bližini nemškega kraja Grossmehring so 19. maja lani […]