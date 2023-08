Čeprav kopanje v gramoznici Pleterje (Green lake oziroma Zeleno jezero) ni dovoljeno, je v zdajšnji situaciji najboljše, da se tudi tisti, ki tega na upoštevate, vodi izognete. Najprej so o zastrupitvah poročali lastniki psov, teden dni za tem je Ciano Slo na družabnem omrežju Facebook objavil, da so v jezeru cianobakterije, ki so lahko strupene. Bakterije so se sposobne pretvoriti v cianotoksine, ki so za zdravje ljudi in živali zelo nevarni.