Slovenski čudež na Danskem, ki se zgodi enkrat na sto let Sportal Statistika ni zaveznica Olimpije in Celja. V Evropi namreč v treh desetletjih, odkar slovenski klubi nastopajo v mednarodnih tekmovanjih, še ni bilo junaka, ki bi si po porazu z vsaj dvema zadetkoma na povratni tekmi zagotovil napredovanje. Ljubljančani in Celjani tako v četrtek potrebujejo čudež, kakršnega Slovenija še ni dočakala. Imenitno vodilo zanje je lahko podvig Gorice, ki se je pred 19 le...