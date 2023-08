Skupina visokih častnikov gabonske vojske je danes zjutraj na nacionalni televiziji objavila, da so prevzeli oblast – Osmi državni udar v Afriki od leta 2020 topnews.si Voditelji vojaške hunte v Gabonu, ki je danes odstavila predsednika Alija Bonga Ondimbo in prevzela nadzor nad državo, je poveljnika predsedniške garde, generala Bricea Oliguija Nguemo, imenovala za začasnega predsednika države. Bongo iz hišnega pripora pravi: Ne vem, kaj se dogaja!. Udar sta medtem obsodila tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in Nemčija. “General […]...

Sorodno













Omenjeni António Guterres

Nemčija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič

Marjan Šarec

Kaja Juvan