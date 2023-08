Pri 58. letih starosti je umrl Vojislav Bercko, dolgoletni urednik in novinar časnika Večer, so sporočili iz časopisne hiše Večer. Bercko je svojo dolgo novinarsko kariero predano posvetil Večeru, so zapisali pri časniku. Opravljal je vloge novinarja, komentatorja ter urednika rubrik za črno kroniko in zunanjo politiko. V novici o nenadnem slovesu so ga označili za pravega “Večerovca”. “Zaznamoval ...