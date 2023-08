Legendarnega Slovenca ni navdušil le Dončić SiOL.net Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek odigrala najbolj pomembno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo pomerili z Avstralijo (14.10), v primeru uspeha pa si bo zasedba Aleksandra Sekulića že zagotovila mesto v četrtfinalu. A naloga bo vse prej kot lahka, Slovence čaka daleč najtežji test do zdaj. "Na teh tekmah se bo videla prava kvaliteta in primerjava Slovenije z ostalimi velesilami," opozarja nekdanji slovenski selektor in košarkarski strokovnjak Janez Drvarič.

