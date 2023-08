Odbor dopolnil interventni popoplavni zakon. Kakšne so ključne novosti? SiOL.net Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so po večurni razpravi in vrsti potrjenih koalicijskih dopolnil podprli predlog interventnega zakona za pomoč prizadetim v avgustovski ujmi. Odbor je potrdil dopolnilo koalicije, s katerim so v osnovo za obračun obveznega solidarnostnega prispevka dodali tudi dohodke iz kapitala in oddajanja v najem ter plačila za poslovno uspešnost, ki se sicer ne vštevajo v davčno osnovo za dohodnino.

