Kaj se bo zgodilo s krediti tistih, ki so v poplavah izgubili vse? 24ur.com Med prizadetimi so državljani, ki so za svoje hiše in avtomobile najeli kredit, voda pa jim je premoženje odnesla in ostali so dolgovi bankam. V interventni zakon, ki ga bodo sprejemali poslanci v državnem zboru, je že vključen dogovor, da lahko podjetja in državljani brez dodatnih stroškov dobijo moratorij na kredite za največ 12 mesecev.

