V Luciji zalilo vrtec in Lidl. Še vedno črpajo vodo. #vŽivo SiOL.net Včeraj popoldne je nad Portorožem in okolico nastala močnejša nevihtna celica. Meteorna voda je zalila več objektov, med njimi vrtec in trgovino Lidl v Luciji ter garažno hišo v Portorožu, in cest, sprožilo se je tudi 17 zemeljskih plazov. Na določenih lokacijah še vedno črpajo vodo. Na agenciji za okolje sicer napovedujejo, da se bodo danes razmere umirile, dež bo ponehal tudi v vzhodnih krajih, čez dan pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

