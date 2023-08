Vojska Severne Koreje je izvedla jedrsko vajo. Izstrelili so dve balistični raketi, ki sta padli v Japonsko morje. Severnokorejski vojaški vrh poudarja, da je bil namen vaje poslati jasno sporočilo sovražnikom in da severnokorejska vojska nikoli ne bo le mirno opazovala vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, ki so potekale te dni.