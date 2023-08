Piše: Vida Kocjan V začetku avgusta je Slovenijo zajela velika vodna ujma, številni so ostali brez domov, kraji brez infrastrukture, stekla so prizadevanja za hitro obnovo in solidarnost po uničujočih poplavah. Nekateri ukrepi vlade gredo v pravo smer, pri nekaterih pa obstajajo veliki pomisleki. Državo sta obiskala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega s ...