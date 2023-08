Ob 00.47 je v naselju Spodnje Laze, občina Slovenske Konjice, vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in ga prenesli do reševalnega vozila ter vozilo odstranili s tirov, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje.