Nasmejana, a temperamentna Suzana: Strah me je, da se mi bo zmešalo 24ur.com Za Suzano Bajrić je sodelovanje v Kmetiji predvsem psihična preizkušnja. 31-letna magistra strateškega komuniciranja je zgovorna, poštena in empatična, napoveduje pa, da bo v konfliktnih situacijah prišel do izraza njen temperament.