Strašni prizori: najhujši orkan trgal daljnovode, zagorelo več poslopij SiOL.net Orkan Idalia, ki je v sredo kot orkan tretje kategorije dosegel severozahod ameriške zvezne države Florida, je z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov na uro povzročil razdejanje in poplave v nizko ležečih krajih v regiji Big Bend, preden je kot tropska nevihta dosegel Georgio. Zdaj se premika ob jugovzhodni obali ZDA.

