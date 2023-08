Mineva 20 let od uvedbe obvezne devetletne osnovne šole Lokalec.si Mineva 20 let od uvedbe obvezne devetletne osnovne šole, s čimer se je v Sloveniji obvezno šolanje podaljšalo za eno leto. V šolskem prostoru tedanjo odločitev vidijo kot pravo. Opozarjajo pa, da ni bilo temeljite evalvacije ter da se je koncept pogosto spreminjal “bolj iz političnih razlogov” in brez strokovne razprave. Kot so spomnili na Zavodu RS za šolstvo, se je z uvedbo devetletne osnovne šo ...

