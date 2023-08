Reke v južnem delu države bodo še narasle, drugod po državi se bodo pretoki rek zmanjševali RTV Slovenija Ponoči so reke v južni Sloveniji večinoma narasle do velikih pretokov. Ižica in Radešca se razlivata. Velike pretoke imajo tudi posamezni pritoki Drave in Savinje ter reka Mura. Vodnatost se bo še povečevala v kraškem zaledju Krke, Ljubljanice in Kolpe.

