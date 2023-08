V torek okoli ponoči so nepridipravi ukradli linijski avtobus podjetja Arriva Slovenija, ki je bil parkiran pri osnovni šoli v Hočah in se z njim vozili po občini. Nato so avtobus ustavili in ga zažgali. Na dogodek je opozoril župan občine Hoče – Slivnica Marko Soršak. Ta vse, ki so karkoli videli ali bi o zadevi karkoli vedeli, prosi, naj pokličejo na policijo ali na občino. Moja Dolenjska ...