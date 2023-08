FOTO: Mednarodni poziv za identifikacijo mrtvega otroka Lokalec.si Nemška policija in INTERPOL iščeta pomoč javnosti pri identifikaciji umrlega dečka in ugotavljanju sumljivih okoliščin njegove smrti. Otrokove ostanke so odkrili 19. maja 2022 v reki Donavi blizu Grossmehringa na Bavarskem v Nemčiji, obtežene s ploščo iz kamnitih plošč in zavite v folijo. Kako dolgo je bilo truplo v vodi, ni znano. “Deček naj bi bil star med pet in šest let. Bil je visok približno ...

