Orkan Idalia, ki je v sredo kot orkan 3 kategorije dosegel severozahod ameriške zvezne države Florida, je z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov na uro povzročil razdejanje in poplave v nizko ležečih krajih v regiji Big Bend, preden je kot tropska nevihta dosegel Georgio. Sedaj se premika ob jugovzhodni obali ZDA. Najmočnejši orkan v zadnjih 125 letih Obseg škode na Floridi ...