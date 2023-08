Europark Maribor letos praznuje že 23. rojstni dan SiOL.net V Europarku Maribor si že 23 let prizadevajo, da bi zvesto sledili željam in potrebam svojih obiskovalcev, zato ves čas širijo in dopolnjujejo ponudbo. Danes veljajo za nakupovalno središče, v katerem lahko najdemo najbolj aktualne modne trende in svetovno priznane blagovne znamke. Na današnji novinarski konferenci so med drugim predstavili poslovne rezultate preteklega leta, aktualne projekte, investicije ter novosti in načrte za prihodnost.

