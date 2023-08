Evenepoel bo pogledoval proti Vingegaardu. Je to priložnost za Rogliča? SiOL.net Belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki je včeraj za pet sekund povečal vodstvo v skupnem seštevku Dirke po Španiji in ima zdaj pred prvim zasledovalcem Enricom Masom 11 sekund naskoka, pred Jonasom Vingegaardom 37, pred Primožem Rogličem pa 43 sekund prednosti, napoveduje, da bo v današnji etapi s ciljem na vrhu Buitre, kjer je tudi astronomski observatorij Javalambre, osredotočen predvsem na Jonasa Vingegaarda. Je to priložnost za Primoža Rogliča?

